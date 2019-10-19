Премьер Северной Македонии назвал решение ЕС отложить переговоры исторической ошибкой

СКОПЬЕ, 19 октября. /ТАСС/. Решение глав Евросоюза отложить дату начала переговоров с Северной Македонией о присоединении страны к сообществу является исторической ошибкой. Об этом в субботу заявил премьер-министр республики Зоран Заев в своем обращении к гражданам.

"То, что Европейский союз не смог вынести решение об открытии переговоров с нами, является его исторической ошибкой. И это подтвердили все европейские лидеры. Мы сделали все, что от нас требовалось, и все, что было в наших силах", - заявил глава северомакедонского правительства, поблагодарив за поддержку глав тех европейских государств, кто отстаивал определение даты переговоров для Северной Македонии.

18 октября главы государств и правительств Евросоюза не смогли после длительных обсуждений на саммите ЕС 17-18 октября решить вопрос о начале переговоров по приему в ЕС Албании и Северной Македонии. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировала Франция.