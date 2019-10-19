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Медведев и Вучич принимают участие в параде в честь 75-летия освобождения Белграда

В смотре участвуют свыше 2,4 тыс. военнослужащих, 100 боевых машин и систем, 25 вертолетов и самолетов

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александар Вучич принимают участие в параде военной техники, приуроченном к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.

С российской стороны в церемонии также участвуют вице-премьер Юрий Борисов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, руководитель ФТС Владимир Булавин, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Парад проходит на военном аэродроме Батайница под Белградом. В смотре принимают участие свыше 2,4 тыс. военнослужащих, 100 боевых машин и систем, 25 вертолетов и самолетов. "Изюминкой" парада станет демонстрация предоставленных Россией Сербии в качестве военной помощи бронетранспортеров БРДМ-2, истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-35 и три Ми-17.

Россия и Сербия постепенно наращивают сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом, в частности, говорит большое количество запланированных совместных учений в этом году. В предыдущие годы в Сербии также реализовано множество мероприятий с Вооруженными силами России, в частности, российско-сербские антитеррористические учения SREM, БАРС (Братство авиаторов России и Сербии), "Славянское братство" и тактическое учение с бойцами Западного военного округа РФ.

По завершении смотра военной техники Медведев отправится в Палату Сербии, где проведет переговоры с премьер-министром этой страны Аной Брнабич. После этого запланированы российско-сербские переговоры в формате рабочего завтрака.

Теги
Булавин, Владимир ИвановичМедведев, Дмитрий АнатольевичЕвкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияСербияВучич, Александар
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