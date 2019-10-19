Джонсон призвал депутатов Палаты общин поддержать его сделку с ЕС на голосовании

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов Палаты общин британского парламента поддержать новый проект соглашения о Brexit, утвержденный на саммите ЕС 17 октября. Выступая перед законодателями в преддверии субботнего голосования по сделке, Джонсон призвал их закрыть вопрос о Brexit, позволив правительству осуществить его 31 октября, согласно намеченному плану.

"Пришло время для того, чтобы Палата общин объединилась и позволила сегодня всей стране сплотиться вокруг нового пути вперед, новой и улучшенной сделки, выгодной как Британии, так и нашим друзьям в ЕС. Полагаю, что именно на это надеется, и этого ждет британский народ", - сказал Джонсон, обращаясь к депутатам. Он подчеркнул необходимость положить конец распрям, чтобы позволить стране осуществить Brexit и сосредоточиться на ключевых вопросах внутренней политики.

Коварная поправка

После того, как Джонсон произнес свою речь и ответил на вопросы законодателей, они приступили к дебатам по достигнутому Джонсоном соглашению с ЕС, которое может вступить в силу только после одобрения британского парламента. В ходе экстренного субботнего заседания Палаты общин депутаты должны обсудить как предложение Джонсона, так и предложенную к нему поправку покинувшего правящую Консервативную партию депутата Оливера Летвина.

Данная поправка, имеющая все шансы быть одобренной, по сути лишит смысла вечернее голосование по сделке с ЕС. Ее текст предполагает, что соглашение с ЕС не будет утверждено парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с ЕС, чтобы избежать возможности Brexit без сделки из-за непредвиденных случайностей или простой нехватки времени на осуществление необходимых юридических процедур.

Принятие поправки должно гарантировать, что Джонсон попросит ЕС о технической отсрочке Brexit независимо от того, будет его сделка одобрена парламентом или нет. По данным газеты The Independent, если поправка будет принята, все депутаты Консервативной партии бойкотируют голосование по сделке, чтобы позволить правительству внести ряд изменений в текст своего предложения и инициировать новое голосование по сделке в начале следующей недели .

Новая отсрочка?

Если сделка Джонсона в субботу не получит необходимой поддержи, на голосование в тот же вечер будет поставлен вопрос о выходе королевства из ЕС без сделки 31 октября. Эта инициатива почти гарантированно будет отклонена большинством депутатов, что, опять же, обяжет Джонсона просить ЕС об отсрочке Berxit в соответствии с так называемым законом Бенна, принятым Палатой общин в прошлом месяце. Закон обязывает премьера направить Еврокомиссии соответствующее письмо до конца дня, если и сделка с ЕС, и Brexit без сделки будут отвергнуты на субботнем заседании палаты.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклоняли проект предыдущего соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.