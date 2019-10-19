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В Тбилиси назвали абсурдом заявление Цхинвала о проникновении разведгруппы

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что именно цхинвальские власти перешли на контролируемую Тбилиси территорию

ТБИЛИСИ, 19 октября. /ТАСС/. Заявления цхинвальских властей о том, что группа специального назначения МВД Грузии с целью разведки пыталась пересечь границу с Южной Осетией являются абсурдными. Такое мнение выразил в субботу глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури в интервью грузинским журналистам.

"Вчера и позавчера были заявления о том, что якобы наши группы специального назначения переходили (в Южную Осетию - прим. ТАСС) и вели разведку. Конечно же, это абсурд. Никакая наша разведывательная или специальная группа не пыталась переходить. Мы знаем, наоборот, они (цхинвальские власти - прим. ТАСС) нарушили и перешли на контролируемую нами территорию", - утверждал Гомелаури.

Цхинвальские власти в пятницу заявили о попытке проникновения на их территорию грузинской разведывательной группы. Согласно информации, в ночное время группа выдвинулась из населенного пункта Чорчана (край Шида Картли) и попыталась скрытно подойти к селу Цнелиси (Уиста).

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. 2 сентября 2008 года Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой в связи с признанием Россией этих стран.

Теги
ГрузияЮжная Осетия
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