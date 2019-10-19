Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в военной сфере

Александар Вучич отметил, что оружия у республики становится все больше и оно более современное

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич на военном параде в честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов, в котором он участвовал вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, выразил благодарность России за помощь и сотрудничество в военно-технической сфере.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше оружие, которого у нас с каждым днем все больше и которое все современнее. Сербия продолжит защищать свою традицию свободы, мы сумеем сами защитить свое небо, свою землю и своих людей", - заявил он.

Вучич оценил парад на "отлично" и поблагодарил военнослужащих.

"Дорогие солдаты, хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для своей страны, и поздравить вас с Днем освобождения Белграда от фашистов, чтобы мы всегда защищали нашу землю, наши ценности и традиции свободы", - сказал сербский президент.

Особенную благодарность он выразил ветеранам боевых действий в Косово и тем, кто защищал Сербию во время агрессии НАТО в отношении Югославии 1999 года. "Дорогие ветераны и вы, кто и сейчас в строю, и кто 20 лет назад защищал Сербию, - хочу сказать вам большое спасибо за все, что вы сделали для нашей родины", - сказал он.

Теги
РоссияСербия
Реклама на ТАСС
Brexit
Еврокомиссар Эттингер исключил внесение изменений в новую сделку по Brexit
Он не верит в то, что новые консультации и переговоры приведут к более выгодному результату
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС