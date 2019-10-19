Лидер "Хезболлах" выступил против отставки коалиционного правительства в Ливане

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Отставка коалиционного правительства в Ливане и проведение досрочных парламентских выборов не является выходом из кризисной ситуации. С таким заявлением выступил в субботу лидер шиитской партии "Хезболлах" .

"Те, кто добивается отставки кабинета, напрасно теряют время, потому что к власти придут представители тех же политических сил", - сказал он в телеобращении, которое транслировал канал Al-Manar. Между тем, как отметил Насрулла, нынешнему правительству, которое столкнулось с массовым народным недовольством, необходимо сделать "правильные выводы". По его словам, "власти должны понять, что введение новых налогов ведет к социальному взрыву и экономические проблемы нельзя решать за счет малоимущих слоев населения".

Как подчеркнул шиитский политик, правительству премьер-министра Саада Харири "следует изменить курс с тем, чтобы за накопившиеся проблемы расплачивались не только бедняки, но и богатые, банкиры, весь правящий класс".

Насрулла сообщил, что активисты "Хезболлах" не участвуют в уличных акциях протеста. "Если бы наши сторонники вышли на улицы, то соотношение сил было бы иным", - сказал он. В то же время Насрулла подтвердил, что шиитская партия, которая представлена в коалиционном кабинете тремя министрами, выступает против введения новых налогов.

Массовые демонстрации продолжаются в Ливане третий день и парализовали экономическую жизнь страны. В пятницу спецподразделения по борьбе с беспорядками после разгона акции протеста в центре Бейрута задержали 70 человек, однако, как сообщила глава МВД республики Райя аль-Хасан, все они будут в субботу отпущены полицией.

По утверждению местного политолога Сами Надера, участники протестного движения в Ливане не связаны с партиями, входящими в правительство и парламент. "Это стихийное движение, и поэтому поведение демонстрантов во многом непредсказуемо", - отметил он. Политолог обратил внимание, что активисты на митингах требуют ухода в отставку не только правительства, но также президента республики Мишеля Ауна и спикера парламента Набиха Берри. "Они бросают вызов всему политическому классу, который находится у власти", - резюмировал Надер.