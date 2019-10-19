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Военная операция Турции на севере Сирии
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Эрдоган намерен обсудить с Путиным присутствие сирийских военных на северо-востоке Сирии

Турецкий лидер отметил, что если ему не удастся "достичь договоренностей с РФ по этой теме, то Турция продолжит реализовывать собственные планы"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Михаил Метцель/ТАСС

АНКАРА, 19 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в субботу о намерениях обсудить с российским лидером Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере Сирии. Об этом он заявил в субботу в ходе выступления в городе Кайсери, трансляцию ведет телеканал NTV.

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"Вчера я провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Во вторник мы продолжим диалог с господином Путиным. В районе проведения операции находятся войска режима [президента Сирии Башара Асада] под защитой России. Мы обсудим эту тему с господином Путиным", - подчеркнул он.

Эрдоган также выступил с утверждением, что если ему не удастся "достичь договоренностей [с РФ] по этой теме, то Турция продолжит реализовывать собственные планы".

Накануне президент Турции также сообщил о желании обсудить с Путиным процесс создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, где Анкара намеревается создать 12 наблюдательных пунктов.

Кроме того, Эрдоган пообещал продолжить операцию в Сирии и уничтожить террористов, если они не покинут зону безопасности к ночи вторника. "Сегодня идет второй день [приостановки операции]. Ночью во вторник этот процесс завершится, - подчеркнул он. - Если данные Турции обещания не будут выполнены, мы не станем ждать, как прежде. Мы продолжим начатую операцию и продолжим уничтожать террористов".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияТурцияРоссияАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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