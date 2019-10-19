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Минобороны Сербии не комментирует заявления посла о покупке российских ПВО

Мирослав Лазански ранее заявил, что в Белграде рассчитывают на поставку различных типов систем противовоздушной обороны из России в Сербию, которая якобы состоится в ближайшие месяцы

БЕЛГРАД, 19 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Министерство обороны Сербии не комментирует заявления посла Сербии в России Мирослава Лазански о покупке в России комплексов ПВО. Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС министр обороны Сербии Александар Вулин.

"Нет, это мы не комментируем", - заявил министр.

Ранее недавно назначенный посол Сербии в России заявил, что в Белграде рассчитывают на поставку различных типов систем противовоздушной обороны из России в Сербию, которая якобы состоится в ближайшие месяцы.

В октябре 2018 года сербские ВВС получили от России шесть истребителей МиГ-29, предоставленных в качестве военно-технической помощи. В течение этого года Россия поставит Сербии 10 вертолетов - семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17. Кроме того, предполагалось, что Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит 30 танков Т-72 и 30 БРДМ-2. Десять броневиков БРДМ-2 были доставлены в Сербию в июле воздушным путем.

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РоссияСербия
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