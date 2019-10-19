Британские депутаты приняли поправку об отсрочке Brexit, отложив утверждение сделки с ЕС

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За предложение, внесенное бывшим депутатом от правящей Консервативной партии Оливером Летвином, проголосовали 322 законодателей нижней палаты парламента, против - 306 депутатов.

Эта поправка к предложению правительства одобрить сделку с ЕС, о достижении которой было объявлено 17 октября, сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы. Ее текст предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом. Цель этого - избежать возможности Brexit без сделки из-за непредвиденных случайностей или простой нехватки времени на осуществление необходимых юридических процедур.

Ранее источники в правительстве премьер-министра Борис Джонсона предупреждали, что если поправка будет принята, то голосование по сделке будет перенесено на следующую неделю. Крайней датой для осуществления Brexit остается 31 октября.