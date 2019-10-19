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Brexit
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Джонсон заявил, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Позиция правительства Великобритании не изменилась, страна покинет Евросоюз до 31 октября. Об этом заявил, выступая в субботу в Палате общин британского парламента, премьер-министр Борис Джонсон после того, как депутаты приняли поправку об отсрочке "развода" с ЕС.

"Я по-прежнему убежден в том, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является Brexit на условиях новой сделки, осуществленный 31 октября", - сказал он. "К сожалению парламент по сути не воспользовался возможностью провести сегодня голосование по существу [сделки с ЕС], поскольку теперь оно потеряло какой-либо смысл", - сказал Джонсон, подчеркнув, что не сломлен таким результатом.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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