Евросоюз ждет пояснений от Лондона после принятия поправки об отсрочке Brexit

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Евросоюз как можно скорее ждет от Великобритании пояснений относительно следующих шагов по выходу Великобритании из состава сообщества после того, как британские депутаты приняли поправку об отсрочке Brexit. Об этом заявила в субботу в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Еврокомиссия принимает к сведению голосование в Палате общин сегодня по так называемой поправке Летвина, означающей, что само соглашение о выходе не было поставлено на голосование сегодня. Правительство Великобритании должно теперь сообщить нам о следующих шагах как можно скорее", - сказала она.

Палата общин приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За предложение, внесенное бывшим депутатом от правящей Консервативной партии Оливером Летвином, проголосовали 322 законодателей нижней палаты парламента, против - 306 депутатов. Эта поправка к предложению правительства одобрить сделку с ЕС, о достижении которой было объявлено 17 октября, сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы. Ее текст предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом.