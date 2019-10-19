В СДС заявили, что Турция препятствует выводу курдских отрядов из Рас-эль-Айна

ТАСС, 19 октября. Турция саботирует соглашение о перемирии на севере Сирии и препятствует выводу курдских отрядов из пограничного города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. Об этом заявил в субботу агентству France-Presse (АFP) командир вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Кобани (Абди).

"Турецкие войска продолжают атаковать Рас-эль-Айн, что делает невозможным вывод курдских отрядов и гражданского населения из этого города", - сказал он.

17 октября Соединенные Штаты и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Турецкая сторона согласился прекратить военные действия на 120 часов, чтобы дать возможность отрядам СДС покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

В субботу представитель СДС сообщил, что турецкие войска за последние 36 часов нанесли не менее 40 ударов по пограничным районам Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд (на севере провинции Ракка), которые должны покинуть курдские бойцы.