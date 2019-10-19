СМИ: американский бизнесмен обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение поделили между собой $1,5 млрд, изъятых якобы у Виктора Януковича. Об этом на брифинге в Киеве сообщил американский миллиардер украинского происхождения и внештатный советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин.

"Почти $1,5 млрд, полученные при спецконфискации у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, незаконно поделили между собой Петр Порошенко и его приближенные", - цитирует Кислина "112 Украина".

По его словам, "среди этих полутора миллиардов денег Януковича не было", а были арестованы средства других людей.

Кислин сказал, что деньги изъяли якобы в бюджет Украины, но, по его данным, в госказну они не попали. $503 млн, сообщил советник американского президента, были перечислены через экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского в пользу Порошенко. Кислин добавил, что $300 млн были перечислены экс-генпрокурору Юрию Луценко, еще $20 млн - перевели на коррупционные счета экс-секретаря СНБО Александра Турчинова. Кислин отметил, что может документально подтвердить эти незаконные сделки.

Ранее Кислин заявил, что Порошенко за годы президентства вывел из страны не менее $8 млрд.