Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту "нормандской четверки"

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии. Об этом сообщил журналистам в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"В центре внимания находилась подготовка к скорейшему проведению саммита в нормандском формате", - сообщил он. "Кроме того, они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также текущие переговоры о продолжении транзита газа через Украину", - отметил Зайберт.

Когда встреча?

Канцлер Германии Ангела Меркель 9 октября в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала использовать предстоящие контакты с представителями России и Франции для достижения договоренности о дате проведения саммита в нормандском формате. Об этом тогда сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Помощник президента России Юрий Ушаков на следующий день заявил, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" может обсуждаться после разведения сил на участках в Золотом и Петровском [в Донбассе], а также согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите. Ушаков добавил, что перед саммитом также "нужно согласовать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне".

На прошлой неделе Зеленский заявил, что рассчитывает, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в ноябре. А 14 октября глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил, что Киев надеется, что отвод войск на линии соприкосновения в Донбассе произойдет до конца октября, что откроет путь к проведению саммита в нормандском формате.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел по проблеме урегулирования. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октября 2016 года в Берлине.