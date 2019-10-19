Голосование по сделке с ЕС может состояться в Палате общин 21 октября

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании предложит Палате общин в понедельник вновь провести дебаты по проекту соглашения о Brexit, утвержденному на саммите ЕС 17 октября. Как заявил в ходе субботнего заседания палаты ее спикер Джон Беркоу, в понедельник он примет решение о том, сможет ли в тот же день состояться голосование по сделке или же его надо будет назначить на другую дату.

"Я рассмотрю этот вопрос [о парламентской повестке дня понедельника] и надеюсь, что приму тщательно взвешенное решение в понедельник", - заявил Беркоу, скорректировав заявление лидера Палаты общин Джейкоба Рис-Могга, пообещавшего, что в понедельник парламенту будет предложено обсудить параграф закона о Brexit, касающийся утверждения сделки с Брюсселем. Следующее заседание парламента откроется в 14:30 (16:30 мск) понедельника, 21 октября.

Именно спикер определяет повестку дня Палаты общин, опираясь на предложения кабмина, однако тщательно соблюдая все необходимые парламентские процедуры. Таким образом намерение, озвученное Рис-Моггом, который представляет правительство в Палате общин, еще не означает, что новое голосование по сделке Джонсона с ЕС проведут так быстро после не состоявшегося субботнего.

В ходе экстренного заседания парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения о Brexit через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в субботу вечером.

Текст поправки предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом. По сути это означает новую отсрочку Brexit, которая, с точки зрения Летвина и его сторонников, нужна, чтобы избежать возможности Brexit без сделки из-за непредвиденных случайностей или простой нехватки времени на осуществление необходимых юридических процедур.

После голосования по поправке Джонсон выразил сожаление по поводу решения законодателей, которые "не воспользовался возможностью" поддержать его сделку с ЕС. Глава британского правительства также подтвердил, что не будет обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и на следующей неделе его кабинет представит законы, необходимые для осуществления Brexit 31 октября.