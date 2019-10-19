Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Голосование по сделке с ЕС может состояться в Палате общин 21 октября

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании предложит Палате общин в понедельник вновь провести дебаты по проекту соглашения о Brexit, утвержденному на саммите ЕС 17 октября. Как заявил в ходе субботнего заседания палаты ее спикер Джон Беркоу, в понедельник он примет решение о том, сможет ли в тот же день состояться голосование по сделке или же его надо будет назначить на другую дату.

"Я рассмотрю этот вопрос [о парламентской повестке дня понедельника] и надеюсь, что приму тщательно взвешенное решение в понедельник", - заявил Беркоу, скорректировав заявление лидера Палаты общин Джейкоба Рис-Могга, пообещавшего, что в понедельник парламенту будет предложено обсудить параграф закона о Brexit, касающийся утверждения сделки с Брюсселем. Следующее заседание парламента откроется в 14:30 (16:30 мск) понедельника, 21 октября.

Именно спикер определяет повестку дня Палаты общин, опираясь на предложения кабмина, однако тщательно соблюдая все необходимые парламентские процедуры. Таким образом намерение, озвученное Рис-Моггом, который представляет правительство в Палате общин, еще не означает, что новое голосование по сделке Джонсона с ЕС проведут так быстро после не состоявшегося субботнего.

В ходе экстренного заседания парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения о Brexit через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в субботу вечером.

Текст поправки предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом. По сути это означает новую отсрочку Brexit, которая, с точки зрения Летвина и его сторонников, нужна, чтобы избежать возможности Brexit без сделки из-за непредвиденных случайностей или простой нехватки времени на осуществление необходимых юридических процедур.

После голосования по поправке Джонсон выразил сожаление по поводу решения законодателей, которые "не воспользовался возможностью" поддержать его сделку с ЕС. Глава британского правительства также подтвердил, что не будет обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и на следующей неделе его кабинет представит законы, необходимые для осуществления Brexit 31 октября.

Реклама на ТАСС
Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту "нормандской четверки"
Также стороны обменялись мнениями по вопросу транзита газа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС