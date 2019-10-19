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Антиправительственная манифестация прошла в Риме с участием лидеров правого центра

По данным организаторов мероприятия, на манифестацию пришли более 200 тыс. человек

РИМ, 19 октября. /ТАСС/. Более 200 тыс. человек собрались в субботу на одной из центральных площадей итальянской столицы - Сан-Джованни ин Латерано перед одноименным собором на антиправительственную манифестацию. Как сообщает агентство ANSA, данные о числе участников представлены организаторами мероприятия.

Его инициатором выступил лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. Он объявил дату всеобщей мобилизации сразу после формирования нового правительства во главе с Джузеппе Конте, появившегося в результате создания нового правящего большинства в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП) после распада коалиции "Лиги" с "Движением". Причем к ее распаду привел сам Сальвини, занимавший в предыдущем правительстве посты вице-премьера и главы МВД. Он настаивал на проведении нового голосования.

"Сегодня здесь настоящая Италия, не гнева, не насилия, а надежды", - сказал Сальвини. До него перед собравшимися выступил лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который поддержал манифестацию. Он пояснил свое присутствие стремлением "отправить в отставку правительство". "Мы здесь, чтобы сказать "нет" этому правительству налогов, карательных мер и бюрократии, которое никто не избирал", - сказал бывший премьер.

Нынешняя манифестация стала первым общенациональным событием старой правоцентристской коалиции, которая получила наибольшее число голосов на парламентских выборах в марте 2018 году, однако их не хватило для получения большинства. "Лига", "Вперед, Италия" и партия "Братья Италии", несмотря на вхождение "Лиги" в правящую коалицию с "Движением", тем не менее, сохраняли коалицию на региональном уровне, побеждая на всех административных выборах.

В новой правящей коалиции, которую оппозицию характеризует как крайне левая, появились первые трещины. Как пишут местные СМИ, союзники не находят согласия по вопросу бюджета, который должен быть принят до конца года.

Теги
ИталияКонте, Джузеппе
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