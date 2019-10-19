Организаторы заявили, что более 1 млн человек приняли участие в марше против Brexit

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Больше миллиона человек, по оценкам организаторов, принимают участие в марше против Brexit, который проходит в субботу в центре британской столицы. Участники прошли от Мраморной арки у Гайд-парка к британскому парламенту, скандируя лозунги в поддержку проведения повторного референдума о выходе страны из ЕС.

"Срочная новость. 1 миллион человек принимает участие в марше за право сказать последнее слово [в дискуссии о судьбе Brexit]. Марш People's Vote стал одной из крупнейших протестных акций в британской истории", - сообщила на своей странице в Twitter организация People's Vote, цель которой - добиться повторного референдума о членстве страны в ЕС.

Британские СМИ сообщают о сотнях тысячах участников мирного марша. Столичная полиция при этом воздерживается от официальных оценок.

Толпа, собравшаяся у Вестминстерского дворца, где в субботу проходило экстренное заседание парламента, аплодисментами и возгласами ликования приветствовала новость о том, что депутаты приняли поправку об отсрочке Brexit, отложив утверждение сделки с ЕС, которой добился премьер-министр страны Борис Джонсон. Одобрение поправки играет на руку парламентской оппозиции, многие представители которой поддерживают проведение второго референдума.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклоняли проект предыдущего соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.