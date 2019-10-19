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Приговор организаторам референдума в Каталонии

СМИ: почти 60 журналистов пострадали с момента начала протестов в Каталонии

По данным media.cat, 20 журналистов пострадали 18 октября

БАРСЕЛОНА, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 58 сотрудников СМИ пострадали в Испании с 14 октября, освещая события, связанные с акциями протеста против вердикта каталонским сепаратистским политикам. Об этом сообщил в субботу портал media.cat.

По его сведениям, большинство журналистов - 20 - пострадали в пятницу.

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

В результате беспорядков пострадали несколько сотен человек, десятки задержаны.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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