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Brexit

Guardian: ЕС предоставит отсрочку по Brexit, если Джонсон направит соответствующий запрос

По данным газеты, послы Евросоюза соберутся 20 октября на экстренное заседание

ТАСС, 19 октября. Евросоюз готов предоставить Великобритании отсрочку выхода из состава сообщества в случае, если британский премьер-министр Борис Джонсон направит в Брюссель письмо с соответствующим прошением. Об этом в субботу сообщила газета The Guardian со ссылкой на собственные источники в ЕС.

По словам высокопоставленных чиновников Евросоюза, из переговоров, состоявшихся в четверг, 17 октября, на саммите ЕС между европейскими лидерами, стало совершенно ясно, что "они согласны на предоставление отсрочки". "Даже [президент Франции Эмманюэль Макрон], который присутствовал на переговорах, не высказал противоположной позиции", - приводит издание слова своего собеседника. В пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон высказался против предоставления Лондону новой отсрочки, отметив, что необходимо "закончить переговоры и перейти к обсуждению будущих отношений с Великобританией".

В свою очередь 17 октября глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер выступил с заявлением о том, что нового продления Brexit не потребуется в связи с достижением соглашения между сторонами. Он отметил, что "соглашение создает уверенность там, где Brexit создает неуверенность и нестабильность".

Издание отмечает, что послы ЕС соберутся в воскресенье утром на экстренное заседание по вопросу принятия в британском парламенте поправки, которая сделала бессмысленным назначенное на вечер субботы голосование по соглашению между Евросоюзом и Британией о выходе королевства из его состава. Представитель ЕК Мина Андреева ранее заявила, что ЕК принимает к сведению голосование в Палате общин и просит как можно скорее предоставить пояснения относительно следующих шагов по выходу Великобритании из состава сообщества.

Вокруг сделки ЕС и Британии о Brexit

В ходе экстренного заседания парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения о Brexit через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в субботу вечером.

Текст поправки предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом. По сути это означает новую отсрочку Brexit, которая, с точки зрения Летвина и его сторонников, нужна, чтобы избежать возможности Brexit без сделки из-за непредвиденных случайностей или простой нехватки времени на осуществление необходимых юридических процедур.

После голосования по поправке Джонсон выразил сожаление по поводу решения законодателей, которые "не воспользовался возможностью" поддержать его сделку с ЕС. Глава британского правительства также подтвердил, что не будет обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и на следующей неделе его кабинет представит законы, необходимые для осуществления Brexit 31 октября.

Теги
ВеликобританияЮнкер, Жан-КлодBrexitДжонсон, Борис
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Brexit
Reuters: Макрон призвал Джонсона уточнить позицию по Brexit
Ранее Палата общин приняла поправку об отсрочке Brexit
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