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В ходе протестов в Чили пострадали не менее 160 человек

По данным полиции, задержано 308 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 октября. /ТАСС/. Не менее 160 человек, в том числе 156 стражей порядка, пострадали в ходе протестов в чилийской столице. Об этом сообщила в субботу полиция республики в Twitter.

"Пострадали 156 полицейских, пятеро из них получили тяжелые травмы. У властей есть данные о 11 пострадавших среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, число задержанных достигло 308 человек.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов.

В связи с сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил в столице чрезвычайное положение.

Теги
Пиньера, СебастьянЧили
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