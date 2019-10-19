Reuters: Макрон призвал Джонсона уточнить позицию по Brexit

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона быстро уточнить позицию по выходу Королевства из состава Европейского союза. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации французского лидера.

"Президент переговорил с премьер-министром Великобритании и отметил необходимость как можно скорее прояснить позицию [по Brexit]", - отметил источник в Елисейском дворце.

Ранее Палата общин приняла поправку об отсрочке Brexit. Эта поправка к предложению правительства одобрить сделку с ЕС, о достижении которой было объявлено 17 октября, сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы. Ее текст предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом.