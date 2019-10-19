Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

CNN: в США считают, что подконтрольные Турции силы нарушили режим прекращения огня в Сирии

Источник телеканала сообщил, что подконтрольные Анкаре силы могли атаковать курдов самовольно

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Официальные лица США полагают, что договоренности о прекращении огня на севере Сирии нарушены, курдские формирования были атакованы силами, находящимися под контролем Турции.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

По словам его источников, американская сторона считает, что курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) прекратили боевые действия, однако в пятницу подверглись нападению со стороны отрядов, которые подчиняются Турции.

Как отмечает телеканал, информации об ударах с воздуха не поступало.

Источник CNN из числа официальных лиц США не исключил, что подконтрольные Турции силы могли атаковать курдов самовольно.

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Brexit
Reuters: Макрон призвал Джонсона уточнить позицию по Brexit
Ранее Палата общин приняла поправку об отсрочке Brexit
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС