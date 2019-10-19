CNN: в США считают, что подконтрольные Турции силы нарушили режим прекращения огня в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Официальные лица США полагают, что договоренности о прекращении огня на севере Сирии нарушены, курдские формирования были атакованы силами, находящимися под контролем Турции.

Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Война как "Источник мира".

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

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Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

По словам его источников, американская сторона считает, что курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) прекратили боевые действия, однако в пятницу подверглись нападению со стороны отрядов, которые подчиняются Турции.

Как отмечает телеканал, информации об ударах с воздуха не поступало.

Источник CNN из числа официальных лиц США не исключил, что подконтрольные Турции силы могли атаковать курдов самовольно.