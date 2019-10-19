Туск по итогам разговора с Джонсоном заявил, что ожидает письма об отсрочке Brexit

ТАСС, 19 октября. Председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщил, что ожидает от него письма с просьбой об отсрочке выхода Британии из состава Евросоюза.

"Ожидаю письма [с запросом об отсрочке Brexit], - написал он в субботу на своей странице в Twitter. - Только что провел разговор с премьер-министром [Великобритании] Борисом Джонсоном по вопросу ситуации, сложившейся после голосования в Палате общин".

В ходе экстренного заседания парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения о Brexit через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в субботу вечером.

Текст поправки предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом. По сути это означает новую отсрочку Brexit, которая, с точки зрения Летвина и его сторонников, нужна, чтобы избежать возможности Brexit без сделки из-за непредвиденных случайностей или простой нехватки времени на осуществление необходимых юридических процедур.

После голосования по поправке Джонсон выразил сожаление по поводу решения законодателей, которые "не воспользовались возможностью" поддержать его сделку с ЕС. Глава британского правительства также подтвердил, что не будет обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и на следующей неделе его кабинет представит законы, необходимые для осуществления Brexit 31 октября.