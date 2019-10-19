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Помпео назвал трусливым теракт в мечети в Афганистане

Госсекретарь США подчеркнул, что в Вашингтоне привержены достижению мира и стабильности в республике и продолжат бороться с терроризмом

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. США решительным образом осуждают теракт в мечети в афганской провинции Нангархар. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Вчерашняя атака на молящихся показывает трусость и жестокость тех, кто пренебрегает человеческими жизнями и привержен насилию в отношении невинных, - отмечается в тексте. - Мы решительно осуждаем это преднамеренное нападение на мирных граждан, выражаем соболезнования семьям жертв. Афганцы как и все имеют право жить и молиться в безопасности".

США "привержены достижению мира и стабильности в Афганистане и продолжать бороться с терроризмом", подчеркнул госсекретарь.

В пятницу при взрыве в мечети в афганской провинции Нангархар погибли 62 человека. Трагедия произошла во время молитвы. Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Теги
АфганистанСШАПомпео, Майкл (Майк)
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