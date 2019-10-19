Правительство Ливана готовит новый план реформ в ответ на протесты граждан

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Ливана объявило в субботу о подготовке нового плана реформ в ответ на волну массовых протестов граждан. Как сообщил телеканалу NBN министр финансов Али Хасан Халил, премьер-министр Саад Харири обсудил его проект с главами парламентских блоков, которые представлены в коалиционном кабинете.

"Правительство полностью отказалось от идеи сокращения дефицита госбюджета за счет введения новых налогов, которые затрагивают интересы граждан", - пояснил Халил. По его словам, вместо этого готовятся "серьезные решения с участием банковского сектора".

Участники протестного движения, собравшиеся на митинг на площади Риада Сольха в центре Бейрута, встретили, однако, с недоверием заявление министра. В принятом воззвании они вновь потребовали ухода в отставку нынешнего правительства и роспуска парламента. "Выходом из кризиса является создание узкого кабинета технократов для проведения досрочных выборов", - заявил лидер христианской партии Катаиб Сами Жмайель.

Массовые демонстрации продолжаются в Ливане третий день и парализовали экономическую жизнь страны. Одной из причин массового недовольства стало решение властей ввести налог на приложение WhatsApp в размере $6 в месяц.

В пятницу спецподразделения по борьбе с беспорядками после разгона акции протеста в центре Бейрута задержали 70 человек, однако, как сообщила глава МВД республики Райя аль-Хасан, все они будут в субботу отпущены полицией.