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Вучич заявил, что Сербия защитит интересы своего народа и в Косове, и в любом другом месте

Белград не позволит ограничивать свои интересы, подчеркнул сербский президент

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Сербия защитит свои интересы и интересы своего народа как в Косове и Метохии, так и в любом другом месте. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич, выступая на торжественной церемонии в честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов.

"Свобода не имеет цены, потому что ее противоположность - рабство, не существует полусвобода, она или есть или нет. Свобода - это обязанность, часто тяжелая и мучительная. Сербия должна помнить своих героев, чтобы существовать, мы всегда платили за свою свободу кровью, мы народ-победитель в двух мировых войнах. Мы не позволим ограничивать наши интересы, мы защищаем и защитим наши интересы и народ и в Косове и Метохии, и в любом другом месте", - заявил он.

По словам Вучича, "победа 1944 года значила победу над немецкими оккупантами и всеми их пособниками". "Ни один народ так массово не поднимался на войну с фашистами, как сербский", - подчеркнул Вучич.

Теги
СербияВучич, Александар
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