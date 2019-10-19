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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Полиция применила силу на митинге в поддержку каталонских политиков в Мадриде

Митинг проходил в центре столицы недалеко от улицы Гран Виа

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании применили в субботу силу в Мадриде против участников акции протеста в поддержку каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости.

Митинг проходил в центре столицы недалеко от улицы Гран Виа. По данным газеты ABC, были задержаны два человека. Сообщается о 13 пострадавших.

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

С момента начала акций протеста пострадали сотни человек. В пятницу вечером МВД сообщило, что в ходе протестов травмы получили около 200 стражей порядка.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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