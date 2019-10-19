Рютте обсудил с Джонсоном ситуацию с Brexit после принятия поправки о его отсрочке

ТАСС, 19 октября. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию вокруг Brexit после того, как британские депутаты приняли поправку об отсрочке выхода королевства из состава Евросоюза.

"Только что я связался с [премьер-министром Великобритании] Борисом Джонсоном и обсудил ситуацию вокруг Brexit, - написал он в субботу на своей странице в Twitter. - Я пожелал успеха в его дальнейших шагах в британском парламенте".

Рютте также отметил, что договорился "оставаться в тесном контакте" со своим британским коллегой.

В ходе экстренного заседания парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения о Brexit через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в субботу вечером.

Текст поправки предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом. По сути это означает новую отсрочку Brexit, которая, с точки зрения Летвина и его сторонников, нужна, чтобы избежать возможности Brexit без сделки из-за непредвиденных случайностей или простой нехватки времени на осуществление необходимых юридических процедур.

После голосования по поправке Джонсон выразил сожаление по поводу решения законодателей, которые "не воспользовались возможностью" поддержать его сделку с ЕС. Глава британского правительства также подтвердил, что не будет обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и на следующей неделе его кабинет представит законы, необходимые для осуществления Brexit 31 октября.