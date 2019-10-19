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Власти Мексики направили более 200 бойцов спецназа в Кульякан после боев с наркокартелем

Военные приступили к патрулированию

МЕХИКО, 19 октября. /ТАСС/. Мексиканское правительство решило усилить меры безопасности в городе Кульякан, столице штата Синалоа, после недавних ожесточенных столкновений с членами наркокартеля. В субботу туда спецрейсом были доставлены свыше 200 бойцов элитных подразделений вооруженных сил, сообщило в своем Twitter региональное управление общественной безопасности.

"Прибыв в Кульякан, 230 военнослужащих сил специального назначения министерства обороны немедленно приступили к патрулированию столицы региона вместе с сотрудниками полиции штата", - говорится в тексте. Пока не известно, как долго они пробудут в городе.

В четверг в Кульякане силовики поймали Овидио Гусмана Лопеса, одного из сыновей бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Его задержание послужило причиной боев на городских улицах с применением крупнокалиберных пулеметов и автоматических винтовок. В столкновениях погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали. Власти приказали отпустить Гусмана Лопеса, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

Хоакин Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. В феврале этого года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля экс-главарь наркокартеля был приговорен к пожизненному заключению, его также обязали выплатить штраф в размере $12,6 млрд.

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Мексика
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