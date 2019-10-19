В Боливии пройдут президентские и парламентские выборы

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы состоятся в воскресенье в Боливии. Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи.

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (15:00 мск) и будут работать до 16:00 (23:00 мск). Предварительные итоги голосования будут объявлены вечером.

На высший государственный пост претендуют девять кандидатов. Основная борьба развернется между действующим главой государства Эво Моралесом и экс-президентом Карлосом Месой, руководившим страной с октября 2003 года по июнь 2005 года.

Оппозиция надеется на второй тур

По действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.

Согласно опросу, который опубликовала 10 октября газета El Deber, за Моралеса, представляющего левое "Движение к социализму", готовы отдать свои голоса 36,2% избирателей. Месу, выдвигающегося от правой партии "Гражданское сообщество", были намерены поддержать 26,9% жителей страны. Третье место по популярности среди опрошенных занял Оскар Ортис из правого альянса "Боливия говорит: "Нет", в поддержку которого высказались 7,8% респондентов. 9,4% участников исследования не смогли ответить на вопрос о том, за кого они собираются голосовать.

Боливийская оппозиция надеется, что Моралесу не удастся победить в первом туре, а во втором туре Меса сможет заручиться поддержкой избирателей остальных кандидатов и обойти действующего главу государства. Некоторые опросы показывали, что такой вариант развития событий возможен.

Критика кандидатов

В ходе своей предвыборной кампании Меса, который подал в отставку с поста президента из-за масштабных протестов, одним из лидеров которых был Моралес, неоднократно обвинял своего соперника в нарушении конституции и авторитаризме. Он также утверждал, что дефицит бюджета Боливии является в первую очередь результатом нерациональной траты средств и коррупции.

При этом, по словам Месы, он не собирается сокращать социальные выплаты и государственные субсидии. За это экс-президента критикует Оскар Ортис. По его мнению, экономическая программа Месы немногим отличается от политики правительства Моралеса. В адрес экс-президента также продолжают звучать обвинения в коррупции во времена, когда он был вице-президентом и главой государства.

Во внешней политике Меса считает необходимым нормализовать отношения с США и продолжать развивать сотрудничество с другими странами, в том числе Россией и Китаем. В то же время экс-глава государства выступает с резкой критикой правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Почти 14 лет у власти

Моралес уже установил рекорд длительности пребывания на посту президента Боливии. Первый в истории страны президент, представляющий коренное индейское население, пришел к власти по итогам выборов в декабре 2005 года. Он был переизбран в 2009 и 2014 годах, несмотря на запрет баллотироваться на третий срок подряд. Конституционный суд признал тогда законность переизбрания, сославшись на то, что в 2009 году в Боливии был принят новый основной закон, поэтому первый мандат в счет не шел.

В феврале 2015 года в Боливии прошел референдум о внесении поправок в конституцию, позволяющих президенту переизбираться два раза подряд. Против изменений проголосовали 51,3% населения, за - 48,7%. Сразу после референдума Моралес заявил, что власти признают итоги голосования. Однако в декабре 2016 года "Движение к социализму" объявило на съезде о решении выдвинуть главу государства кандидатом на президентских выборах в 2019 году и найти законный способ сделать это.

В ноябре 2017 года Конституционный суд Боливии принял решение, согласно которому Моралес может баллотироваться еще на один срок, что вызвало протесты оппозиции.