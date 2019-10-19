Граждане Швейцарии изберут депутатов парламента на четырехлетний срок полномочий

ЖЕНЕВА, 20 октября. /ТАСС/. Граждане Швейцарии изберут в воскресенье на четырехлетний срок депутатов обеих палат федерального парламента - 200-местного Национального совета и Совета кантонов, в котором 46 мест. Согласно опросам общественного мнения, ожидается усиление экологических партий, что однако не окажет существенного влияния внешнюю и внутреннюю политику страны, поскольку большинство сохранят четыре партии, традиционно формирующие правительство с конца 50-х годов прошлого века.

В Швейцарии, в отличие от большинства ее соседей по Старому Свету, избирательные кампании не отличаются остротой. Это связано не в последнюю очередь с тем, что основные вопросы политики решаются в Швейцарии на общенациональных и местных референдумах, а также с политической и общественной стабильностью альпийской республики, отсутствием крупных социальных конфликтов, приверженностью партий различного спектра поиску консенсуса.

Главной темой нынешней предвыборной кампании был вопрос о борьбе с изменением климата: эту проблему назвали ключевой 27,4% участников социологического исследования института Sotomo, итоги которого были опубликованы за 10 дней до голосования. На втором месте среди волнующих швейцарцев проблем - дороговизна медицинского страхования, на третьем - отношения с ЕС, на четвертом - иммигранты, на пятом - пенсии по старости. Во время предвыборной кампании четыре года назад главным был вопрос о медицинском страховании, а вопрос о климате занимал четвертое место. Доминирование в 2019 году темы климата обусловлено ощутимыми последствиями жарких летных месяцев и бесснежных зим для альпийского региона Швейцарии. С начала года по стране прокатилась волна демонстраций в защиту климата, в которых активно участвовала молодежь.

Рывок экологических партий

Согласно опросу Sotomo, лидирующие позиции в Национальном совете по итогам сегодняшнего голосования сохранит правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), выступающая за ограничение иммиграции и жестко отстаивающая политику нейтралитета и отказа от вступления в Евросоюз. За нее готовы проголосовать 27,3% избирателей, что на 2,1 процентных пункта меньше, чем на выборах 2015 года. Другие две партии правящей коалиции - Социал-демократическая (18,2%) и правоцентристская "Свободная демократическая партия. Либералы" (15,2%) также могут потерять несколько кресел в Федеральном собрании, но сохранят соответственно второе и третье места. Еще одна партия, входящая в правительство наряду с первыми тремя - Демократическо-христианская, может переместиться на пятое место (10,6%), уступив четвертое придерживающейся левой ориентации Партии "зеленых" (10,7%). Ожидается также усиление Партии "зеленых либералов", которая в реальной политике гораздо правее своей "сестры". Вместе с тем, даже суммарного числа мест экологических партий в парламенте будет недостаточно для того, чтобы кардинально изменить конфигурацию правительства, которое будет избрано на совместном заседании двух палат парламента 11 декабря нынешнего года.

Избирательными правами в Швейцарии пользуются граждане с 18 летнего возраста. Это около 5,2 млн человек из 8,5 млн жителей страны. Обычно явка на выборах не превышает 50%. Нынешнее голосование отмечено рекордами - на выборы зарегистрировано как никогда большое число кандидатов в депутаты - более 4600 человек, а также самое большое в истории число кандидатов-женщин - около 1900.