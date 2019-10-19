Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Граждане Швейцарии изберут депутатов парламента на четырехлетний срок полномочий

Главной темой предвыборной кампании был вопрос о борьбе с изменением климата

ЖЕНЕВА, 20 октября. /ТАСС/. Граждане Швейцарии изберут в воскресенье на четырехлетний срок депутатов обеих палат федерального парламента - 200-местного Национального совета и Совета кантонов, в котором 46 мест. Согласно опросам общественного мнения, ожидается усиление экологических партий, что однако не окажет существенного влияния внешнюю и внутреннюю политику страны, поскольку большинство сохранят четыре партии, традиционно формирующие правительство с конца 50-х годов прошлого века.

В Швейцарии, в отличие от большинства ее соседей по Старому Свету, избирательные кампании не отличаются остротой. Это связано не в последнюю очередь с тем, что основные вопросы политики решаются в Швейцарии на общенациональных и местных референдумах, а также с политической и общественной стабильностью альпийской республики, отсутствием крупных социальных конфликтов, приверженностью партий различного спектра поиску консенсуса.

Главной темой нынешней предвыборной кампании был вопрос о борьбе с изменением климата: эту проблему назвали ключевой 27,4% участников социологического исследования института Sotomo, итоги которого были опубликованы за 10 дней до голосования. На втором месте среди волнующих швейцарцев проблем - дороговизна медицинского страхования, на третьем - отношения с ЕС, на четвертом - иммигранты, на пятом - пенсии по старости. Во время предвыборной кампании четыре года назад главным был вопрос о медицинском страховании, а вопрос о климате занимал четвертое место. Доминирование в 2019 году темы климата обусловлено ощутимыми последствиями жарких летных месяцев и бесснежных зим для альпийского региона Швейцарии. С начала года по стране прокатилась волна демонстраций в защиту климата, в которых активно участвовала молодежь.

Рывок экологических партий

Согласно опросу Sotomo, лидирующие позиции в Национальном совете по итогам сегодняшнего голосования сохранит правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), выступающая за ограничение иммиграции и жестко отстаивающая политику нейтралитета и отказа от вступления в Евросоюз. За нее готовы проголосовать 27,3% избирателей, что на 2,1 процентных пункта меньше, чем на выборах 2015 года. Другие две партии правящей коалиции - Социал-демократическая (18,2%) и правоцентристская "Свободная демократическая партия. Либералы" (15,2%) также могут потерять несколько кресел в Федеральном собрании, но сохранят соответственно второе и третье места. Еще одна партия, входящая в правительство наряду с первыми тремя - Демократическо-христианская, может переместиться на пятое место (10,6%), уступив четвертое придерживающейся левой ориентации Партии "зеленых" (10,7%). Ожидается также усиление Партии "зеленых либералов", которая в реальной политике гораздо правее своей "сестры". Вместе с тем, даже суммарного числа мест экологических партий в парламенте будет недостаточно для того, чтобы кардинально изменить конфигурацию правительства, которое будет избрано на совместном заседании двух палат парламента 11 декабря нынешнего года.

Избирательными правами в Швейцарии пользуются граждане с 18 летнего возраста. Это около 5,2 млн человек из 8,5 млн жителей страны. Обычно явка на выборах не превышает 50%. Нынешнее голосование отмечено рекордами - на выборы зарегистрировано как никогда большое число кандидатов в депутаты - более 4600 человек, а также самое большое в истории число кандидатов-женщин - около 1900.

Теги
Швейцария
Реклама на ТАСС
Brexit
Джонсон направил Туску письмо с просьбой об отсрочке Brexit на три месяца
Речь идет об отсрочке до 31 января 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС