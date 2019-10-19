Джонсон направил Туску письмо с просьбой об отсрочке Brexit на три месяца

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить дату Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года. Об этом сообщил вечером в субботу Туск на своей странице в Twitter.

"Только что получили запрос об отсрочке. Теперь я начну консультации с лидерами ЕС о том, как нам реагировать", - написал Туск.

На саммите ЕС в Брюсселе 17 октября лидеры остающихся 27 стран Евросоюза утвердили последние договоренности между Лондоном и Брюсселем о порядке упорядоченного Brexit. Они также подтвердили, что датой выхода Великобритании из ЕС должно стать 1 ноября. Теперь с высокой вероятностью им до 31 октября придется собирать экстренный саммит Евросоюза для предоставления Великобритании новой отсрочки.

После того, как на экстренном субботнем заседании британского парламента не состоялось голосование по сделке, достигнутой между Лондоном и Брюсселем 17 октября, Джонсон был обязан до конца дня направить Туску письмо с просьбой о трехмесячной отсрочке. Такое условие поставил перед премьер-министром принятый Палатой общин в сентябре закон, требующий дополнительных гарантий того, что страна не покинет Евросоюз без сделки.

Так называемый закон Бенна говорит, что Джонсон должен просить ЕС о новой отсрочке, если до 23:00 19 октября по местному времени (01:00 20 октября мск) Палата общин не утвердит проект соглашения о Brexit и при этом также не разрешит правительству осуществить Brexit без сделки. В письме с просьбой, которую теперь должен будет рассмотреть ЕС, предлагается сделать крайним сроком для выхода страны из состава сообщества 31 января 2020 года, однако оговаривается и возможность осуществить Brexit раньше, если стороны будут к этому готовы. Как сообщили вечером в субботу газете The Guardian высокопоставленные источники в ЕС, лидеры сообщества готовы предоставить Лондону новую отсрочку.