Министры от партии "Ливанские силы" вышли из коалиционного правительства

БЕЙРУТ, 20 октября. /ТАСС/. Министры от христианской партии "Ливанские силы" (ЛС) объявили о выходе из коалиционного правительства на фоне охвативших страну массовых протестов. Об их отставке сообщил лидер партии Самир Джааджаа на пресс-конференции, которую транслировал в воскресенье телеканал Al Hadath.

"Мы покидаем кабинет, потому что граждане потеряли к нему всякое доверие, - отметил он. - Это правительство не способно найти решение накопившихся проблем и не желает проводить серьезные реформы".

Представители ЛС занимали в кабинете пять из 30 министерских постов. Эту партию представляли вице-премьер Гасан Хасбани, министр труда Камиль Абу Сулейман, министр социальных дел Ришар Кыюмджян, госминистр по делам административного устройства Мэй Шидиак и госминистр по вопросам трудоустройства женщин и молодежи Виолетта Хайралла.