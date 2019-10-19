Полиция готовится разгонять демонстрантов в Барселоне

БАРСЕЛОНА, 20 октября. /ТАСС/. Полиция в Барселоне в субботу через громкоговорители просит протестующих освободить площадь в центре города, стягивает силы к эпицентру демонстрации, передает корреспондент ТАСС.
Спустя шесть часов после начала акции стражи порядка готовятся разгонять протестующих, в ответ на призывы разойтись из толпы летят банки, стеклянные бутылки, яйца.
Периодически слышны взрывы петард, обстановка напряженная.
Сторонники независимости Каталонии продолжают скандировать политические лозунги и расходиться не собираются.