Полиция готовится разгонять демонстрантов в Барселоне

Brexit

Джонсон в письме Туску сообщил, что отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Британии и ЕС

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что его кабинет продолжит подготовку к осуществлению Brexit по графику на условиях соглашения, достигнутого между Лондоном и Брюсселем 17 октября

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