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ЕС осудил разгон несанкционированного митинга в Баку

В Брюсселе призвали власти Азербайджана освободить всех задержанных манифестантов

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюз осудил разгон несанкционированного митинга в Баку, обвинив власти Азербайджана в чрезмерном и неспровоцированном применении силы. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

"Для разгона толпы и ареста участников митинга было применено чрезмерное и неспровоцированное насилие. Эти инциденты должны быть расследованы, и мы призываем власти Азербайджана освободить всех задержанных мирных манифестантов", - говорится в заявлении.

19 октября полиция в Баку пресекла попытку оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) провести в субботу несанкционированный митинг в центре азербайджанской столицы, задержаны 60 человек. Накануне МВД и Генпрокуратура Азербайджана выступили с заявлением, предупредив оппозицию, что все противоправные действия будут решительно пресекаться и против нарушителей закона будут приняты предусмотренные законодательством меры, включая привлечение к уголовной ответственности.

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