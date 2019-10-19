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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Демонстранты медленно расходятся с митинга в центре Барселоны

На площади остаются несколько сотен человек

БАРСЕЛОНА, 20 октября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии, которые устроили митинг в центре Барселоны вечером в субботу, начинают расходиться. Как передает корреспондент ТАСС, на площади остаются несколько сотен человек - они устроили сидячий митинг, продолжают скандировать речевки.

Полиция, готовившаяся часом ранее применять силу, о чем предупреждала через громкоговорители, не предпринимает никаких действий, ждет, пока манифестанты разойдутся сами.

Акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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