AP: в Сирии остается "пара сотен" американских военных

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Вашингтон продолжает вывод американского воинского контингента из Сирии, в настоящее время он насчитывает "пару сотен" человек на территории республики. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).

По словам его источника из числа официальных лиц США, одна группа военных находится в западной части республики, еще несколько групп - в восточной. Как уточнил указанный источник, на полный вывод американского контингента потребуется около двух недель.

По сведениям AP, ранее примерно тысяча военных США находилась в районах, которые были под контролем курдских формирований в северо-восточной части республики.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Власти арабской республики назвали эту кампанию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.

Как ранее сообщил президент США Дональд Трамп, в "небольшом секторе", где Турция начала операцию, находились 50 американских военнослужащих, они были выведены оттуда. 13 октября министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил, что его страна начинает вывод приблизительно тысячи своих военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и запад.