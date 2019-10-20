AP: курды отведут силы от границы с Турцией после эвакуации из Рас-эль-Айна

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Курдские формирования на севере Сирии покинут районы вблизи границы с Турцией после того, как Анкара позволит эвакуировать их оставшиеся отряды и гражданских лиц из города Рас-эль-Айн. Об этом сообщило в субботу Associated Press (AP).

Как оно отмечает, официальный представитель коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Эльдар Халиль заявил, что эвакуация из города намечена на ближайшие сутки. Только после этого, по его словам, курдские силы, согласно условиям соглашения о перемирии, покинут создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

Ранее представители СДС заявляли, что Турция саботирует соглашение о перемирии на севере Сирии и препятствует выводу курдских отрядов из города Рас-эль-Айн.

17 октября Соединенные Штаты и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Турецкая сторона согласилась прекратить военные действия на 120 часов, чтобы дать возможность отрядам СДС покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

В субботу представитель СДС сообщил, что турецкие войска за последние 36 часов нанесли не менее 40 ударов по пограничным районам Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд (на севере провинции Ракка), которые должны покинуть курдские бойцы.