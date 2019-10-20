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В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков

Протесты начались в Сантьяго после повышения стоимости проезда в метро

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы из-за протестов, которые переросли в беспорядки. Об этом сообщили в субботу вооруженные силы республики.

"Решение предусматривает контроль за входом и выходом из зоны, в которой было объявлено чрезвычайное положение, а также за передвижением по ней до 07:00 (13:00 мск) 20 октября для того, чтобы гарантировать спокойствие и порядок в регионе. Это значит, что люди должны находиться в своих домах в эти часы", - говорится в заявлении.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов. Были задержаны более 300 человек.

В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил в столице чрезвычайное положение и отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Теги
Пиньера, СебастьянЧили
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