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CNN: курдский командующий может вскоре посетить Вашингтон

Окончательных договоренностей о визите Мазлюма Кобани достигнуто не было, отмечает при этом телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Командир вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Кобани (Абди) может в ближайшее время прибыть в столицу США. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

По словам его источников, данный вопрос представители СДС обсуждают с американцами, которые не являются сотрудниками администрации президента США Дональда Трампа. На данный момент окончательных договоренностей не достигли.

Телеканал не уточняет, кто участвует в консультациях с американской стороны. Какие встречи командующий СДС может провести в столице США, источники также не поясняют.

17 октября США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Турецкая сторона согласилась прекратить военные действия на 120 часов, чтобы дать возможность отрядам СДС покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

Теги
СШАСирияТрамп, Дональд
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