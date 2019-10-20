Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Задержанный во время акции в Баку лидер партии "Народный фронт Азербайджана" отпущен

В Баку 19 октября полиция пресекла попытку оппозиционного Национального совета демократических сил провести несанкционированный митинг в центре азербайджанской столицы

БАКУ, 20 октября. /ТАСС/. Задержанный в субботу во время несанкционированного митинга оппозиции в Баку лидер партии "Народный фронт Азербайджана" Али Керимли отпущен на свободу. Об этом сообщило в воскресенье главное управление полиции азербайджанской столицы.

"Среди задержанных был и председатель партии "Народный фронт Азербайджана" Али Керимли. Когда его сажали в спецавтомобиль для проведения соответствующего документирования, он оказал сопротивление сотрудникам полиции, в результате ударился лбом о железную решетку и получил травму. Али Керимли была оказана медицинская помощь в госпитале МВД, после чего у него взята объяснительная, и он отпущен", - говорится в сообщении.

19 октября полиция в Баку пресекла попытку оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) провести несанкционированный митинг в центре азербайджанской столицы, были задержаны 60 человек, в том числе организаторы и активные участники акции. 42 из них после предупреждения о недопустимости противоправных действий были отпущены, материалы относительно 18 манифестантов направлены в суды. Накануне МВД и генпрокуратура Азербайджана выступили с заявлением, предупредив оппозицию, что все противоправные действия будут решительно пресекаться и против нарушителей закона будут приняты предусмотренные законодательством серьезные меры, включая привлечение к уголовной ответственности.

Теги
Азербайджан
Реклама на ТАСС
Саммит G7
Трамп отказывается от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС