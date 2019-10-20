Задержанный во время акции в Баку лидер партии "Народный фронт Азербайджана" отпущен

БАКУ, 20 октября. /ТАСС/. Задержанный в субботу во время несанкционированного митинга оппозиции в Баку лидер партии "Народный фронт Азербайджана" Али Керимли отпущен на свободу. Об этом сообщило в воскресенье главное управление полиции азербайджанской столицы.

"Среди задержанных был и председатель партии "Народный фронт Азербайджана" Али Керимли. Когда его сажали в спецавтомобиль для проведения соответствующего документирования, он оказал сопротивление сотрудникам полиции, в результате ударился лбом о железную решетку и получил травму. Али Керимли была оказана медицинская помощь в госпитале МВД, после чего у него взята объяснительная, и он отпущен", - говорится в сообщении.

19 октября полиция в Баку пресекла попытку оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) провести несанкционированный митинг в центре азербайджанской столицы, были задержаны 60 человек, в том числе организаторы и активные участники акции. 42 из них после предупреждения о недопустимости противоправных действий были отпущены, материалы относительно 18 манифестантов направлены в суды. Накануне МВД и генпрокуратура Азербайджана выступили с заявлением, предупредив оппозицию, что все противоправные действия будут решительно пресекаться и против нарушителей закона будут приняты предусмотренные законодательством серьезные меры, включая привлечение к уголовной ответственности.