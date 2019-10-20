В Китае открылась 6-я Всемирная конференция по управлению интернетом

УЧЖЭНЬ /Китай/, 20 октября. /ТАСС/. Интеграция международного сетевого пространства в условиях экономической глобализации стала доминирующей темой на 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом. Церемония открытия этого масштабного форума в Учжэне на востоке Китая прошла в воскресенье под девизом "умное взаимодействие ради открытости и сотрудничества".

"Развитие методов управления интернетом позитивно отразится на благополучии человечества - это ответственность всего международного сообщества, - говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина участникам конференции. - Все страны мира должны в соответствии с требованиями современной эпохи смело преодолевать существующие риски, проявлять упорство в формировании единого судьбоносного сообщества в сетевом пространстве".

Как подчеркнул китайский лидер, он надеется на то, что в будущем различные страны мира активизируют сотрудничество, которое позволит более эффективно осуществлять контроль над интернетом и благополучно отразится на мерах по обеспечению мира и стабильности на всей планете.

"Всемирная конференция по управлению интернетом в Учжэне - важная площадка для взаимодействия между Китаем и другими странами, содействующая международному контролю над глобальным сетевым пространством, обеспечивающая всеобщий доступ к плодам его развития", - заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава отдела пропаганды Хуан Куньмин.

По его словам, развитие интернета создало новые возможности для глобального толерантного экономического развития. "В этом году наш форум сфокусирован на новейших тенденциях, которые отражают устремления всего мирового сообщества. Он имеет большое значение, поскольку способствует процветанию всех участников взаимодействия в сетевом пространстве", - подытожил Хуан Куньмин.

6-я Всемирная конференция по управлению интернетом проходит в Учжэне с 20 по 22 октября. В ней принимают участие свыше 1,5 тыс. представителей правительства, деловых и научных кругов, международных организаций и общественных объединений, экспертов. В центре внимания - вопросы сетевой безопасности, перспективы развития глобальной цифровой экономики, передовые интернет-технологии, международное сотрудничество в области больших массивов данных.