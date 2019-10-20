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Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей посетила Иорданию

Делегация посещает Иорданию в "важный момент для безопасности и стабильности региона", заявила Нэнси Пелоси

ВАШИНГТОН. 20 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во главе делегации американских законодателей посетила в субботу Иорданию, где обсудила с Абдаллой II операцию Турции в Сирии. Об этом говорится в распространенном заявлении спикера нижней палаты.

"Этим вечером наша двухпартийная делегация имела честь встретиться с Его Величеством Абдаллой II, с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади и другими официальными лицами, - отмечается в тексте. - Наша делегация посещает Иорданию в важный момент для безопасности и стабильности региона".

"В контексте продолжающегося кризиса в Сирии после вторжения Турции мы провели важные обсуждения о влиянии [этого] на региональную стабильность, росте потока беженцев и опасных действиях ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС), Ирана и России", - заявила Пелоси.

17 октября США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Турецкая сторона согласилась прекратить военные действия на 120 часов, чтобы дать возможность отрядам СДС покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

Теги
СШАИордания
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