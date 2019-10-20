В Молдавии начались всеобщие выборы в местные органы власти

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Всеобщие выборы в местные органы власти, в ходе которых планируется избрать около тысячи мэров городов и глав сельских администраций, а также более 11 тыс. депутатов местных советов, начались в Молдавии. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Центральной избирательной комиссии, голосование началось в 07:00 (соответствует мск), участки закроются в 22:00.

Наблюдатели отмечают, что результаты выборов могут внести дополнительные изменения в политическую ситуацию в Молдавии, где этим летом произошло переформатирование власти. От управления страной был отстранен бывший лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк, которого оппозиция обвинила в узурпации власти и коррупции. Для этого в парламенте страны было сформировано новое большинство из проевропейских партий, объединившихся в избирательный блок Acum, и поддерживающей восстановление отношений с Россией Партии социалистов Республики Молдова. Жестко критиковавшие друг друга формирования объединились против Плахотнюка, который стал одиозной фигурой, но после достижения этой цели им все сложнее находить общий язык.

"Нынешняя коалиция - это временная структура, - прокомментировал ТАСС молдавский политолог Корнелиу Чуря. - Местные выборы покажут рейтинги ее участников, а также тенденцию. Будет видно, кто в этом альянсе усиливается и имеет хорошие политические перспективы. В этом смысле очевидны ожидания социалистов выжать из этих выборов как можно больше, чтобы увереннее диктовать свои условия".

По его словам, социалисты, которые в правительстве Майи Санду курируют только Минобороны и приднестровское урегулирование, недовольны своим положением. "Если социалисты получат плохой результат на выборах, то они будут искать выход из этого альянса", - считает эксперт. Кроме того, будет проверена жизнеспособность коалиции в регионах. "Мы сможем увидеть, смогут ли они сотрудничать в местных советах или все пойдет на самотек и там будут группироваться по интересам", - обратил внимание Чуря.

Ситуация на местах

Показательной будет борьба за Кишинев, где проживает треть населения страны и сосредоточен основной экономический потенциал страны.

На пост мэра Кишинева баллотируются 17 кандидатов, но все опросы общественного мнения выделяют двух основных конкурентов. Лидирует в рейтингах представитель Соцпартии Иван Чебан, который на время избирательной кампании сложил с себя полномочия вице-спикера парламента. Его главным оппонентом выступает единый кандидат от блока Acum Андрей Нэстасе, который является лидером партии "Платформа Достоинство и Правда". Чтобы стать мэром Кишинева, он сложил полномочия вице-премьера и главы МВД.

Оба кандидата уже встречались на досрочных выборах мэра Кишинева летом 2018 года, где они вышли во второй тур. Там Нэстасе набрал 52,57% голосов, обойдя на 5% Чебана, однако молдавские суды отказались признавать победу оппозиционера. Свой мандат он получил только на прошлой неделе. Нэстасе считает, что за решением судей стояла контролировавшая власть Демпартия, и теперь намерен взять реванш.

Порог явки на местных выборах - 25%. Победителем считается кандидат, набравший более половины голосов. В противном случае в течение двух недель проводится второй тур, в котором участвуют два кандидата, получившие наивысшие результаты. Учет проголосовавших будет вестись с помощью компьютерной сети, которая в режиме реального времени будет передавать результаты в Центральную избирательную комиссию. Она планирует озвучивать явку через каждые несколько часов, а после закрытия участков начнет публиковать первые предварительные результаты.

За выборами будут наблюдать более 500 местных и свыше 100 зарубежных наблюдателей, включая представителей ЕС, СНГ и России.