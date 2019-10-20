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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

СМИ: один человек погиб в Кашмире при обстреле со стороны Пакистана

Еще трое получили ранения

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /ТАСС/. По меньшей мере один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в воскресенье в подконтрольной Индии части Кашмира при обстреле с пакистанской стороны. Как сообщает телеканал NDTV, обстрел произошел утром в округе Купвара.

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По информации телеканала, это уже не первый обстрел с сопредельной территории за последние дни. На прошлой неделе двое военнослужащих индийских сухопутных сил были убиты при обстреле через линию контроля, разделяющую спорный Кашмир на индийскую и пакистанскую части.

Как ранее сообщили индийские власти, интенсивность перестрелок остается высокой. В июле было зафиксировано 296 случаев нарушения режима прекращения огня на линии контроля, в августе - 307, в сентябре - 292. В сентябре также отмечено увеличение обстрелов с применением минометов и артиллерии. Всего с января по сентябрь в ходе обстрелов был убит 21 человек.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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