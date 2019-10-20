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Трамп заявил, что Клинтон сошла с ума

Президент США также отметил, что ему "нравятся русские люди, как и все люди"
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Andrew Harnik
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние высказывания соперника по президентской гонке 2016 года, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая обвиняла ряд американских политиков в связях с Россией.

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"Хиллари назвала [члена Палаты представителей от штата Гавайи] Тулси Габбард "фавориткой России", а [экс-кандидата в президенты США от партии "зеленых"] Джилл Стайн "российским агентом". Как все слышали, меня также называли большим любителем России, действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди, - отметил он в субботу вечером в Twitter. - Хиллари сошла с ума!".

Тулси Габбард является одним из кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Теги
СШАКлинтон, ХиллариТрамп, Дональд
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