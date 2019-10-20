В Анкаре заявили, что в Сирии погиб турецкий военный

АНКАРА, 20 октября. /ТАСС/. Турецкий военнослужащий погиб в воскресенье на северо-востоке Сирии, несмотря на договоренности о прекращении огня. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Наш военный был убит, еще один солдат получил ранения в результате огня из противотанкового и стрелкового вооружения, который был открыт террористами из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", - говорится в коммюнике.

В заявлении отмечено, что инцидент произошел в районе Телль-Абъяда.

Кроме того, оборонное ведомство республики ранее в воскресенье обвинило курдские формирования в нарушении режима прекращения огня не менее 20 раз. В субботу представитель вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" сообщил, что турецкие войска за последние 36 часов нанесли не менее 40 ударов по пограничным районам Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд (на севере провинции Ракка), которые должны покинуть курдские бойцы.

В новость были внесены изменения (09:13 мск) - добавлены подробности.