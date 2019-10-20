В Гонконге проходит очередной несанкционированный митинг

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 октября. /ТАСС/. Тысячи одетых в черное продемократических активистов вышли в воскресенье на очередной антиправительственный митинг в Гонконге. Он проходит на полуострове Коулун и пока носит мирный характер.

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Участники акции собрались в популярном туристическом районе Чим Ша Цуй близ набережной и намерены проследовать к зданию вокзала Западный Коулун новой скоростной железной дороги в КНР. Там приняты усиленные меры безопасности: для пассажиров доступны всего два выхода, временно закрыта стоянка для всех автомобилей, включая такси. Вокруг вокзала установлены двухметровые пластиковые барьеры, наполненные водой.

Полиция не одобрила проведение марша по данному маршруту по соображениям безопасности, опасаясь массовых беспорядков. Однако активисты все равно вышли на улицы, ссылаясь на право проведения мирных демонстраций. Многие из них закрывают лица черными масками, несмотря на введенный властями запрет на их ношение. Некоторые манифестанты несут американские и британские флаги. В районе митинга закрыты две станции метро.

Более четырех месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами, актами вандализма в метро. Демонстранты, в частности, требуют демократизации избирательной системы в Гонконге и освобождения всех задержанных участников беспорядков.