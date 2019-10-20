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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Reuters: индийские солдаты и пакистанские мирные жители погибли при обстреле в Кашмире

Еще трое индийских и восемь пакистанских мирных жителей получили ранения, сообщает агентство

ТАСС, 20 октября. Двое солдат и один мирный житель с индийской стороны и шестеро гражданских лиц из Пакистана погибли во время стрельбы в районе Тангдхар в Кашмире. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

По его данным, еще трое индийских и восемь пакистанских мирных жителей получили ранения. По словам представителя индийской армии, Пакистан нарушил режим прекращения огня, действующий в регионе, в результате чего Индия была вынуждена предпринять ответные меры. Глава администрации пакистанской зоны Кашмира Фарук Хайдер в свою очередь осудил убийства мирных жителей, назвав действия Индии "верхом жестокости".

Ранее в воскресенье телеканал NDTV информировал о гибели одного мирного жителя и троих пострадавших в индийском Кашмире при обстреле со стороны Пакистана.

Как ранее сообщили индийские власти, интенсивность перестрелок остается высокой. В июле было зафиксировано 296 случаев нарушения режима прекращения огня на линии контроля, в августе - 307, в сентябре - 292. В сентябре также отмечено увеличение обстрелов с применением минометов и артиллерии. Всего с января по сентябрь в ходе обстрелов был убит 21 человек.

5 августа Нью-Дели объявил об упразднении штата Джамму и Кашмир и создании на его месте двух союзных территорий (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В индийской части Кашмира активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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