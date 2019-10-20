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Приговор организаторам референдума в Каталонии

В ходе протестов сторонников независимости в Каталонии 19 октября пострадали 14 человек

По данным полиции, в ходе митингов были задержаны 13 человек

БАРСЕЛОНА, 20 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек пострадали в субботу в испанской Каталонии во время акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter служба неотложной медицинской помощи автономии.

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По ее информации, 11 человек получили травмы в Барселоне, еще трое - в Жироне. В каталонской полиции уточнили, что в ходе митингов были задержаны 13 человек.

Акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к тюремному заключению продолжительностью до 13 лет. Во время различных демонстраций пострадали несколько сотен человек, был нанесен огромный материальный ущерб.

По данным газеты El Pais, за беспорядками стоят около 2 тыс. радикально настроенных молодых людей, которые чаще всего посещают митинги с закрытыми лицами и взаимодействуют между собой с помощью раций.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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